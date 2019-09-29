29.09.2019, 17:02
ФОТО | Чем занимаются животные в Таллиннском зоопарке с наступлением темноты, вдали от глаз посетителей?(7)
Когда на небе появляется луна, на зоопарк опускается сумрак и отбрасывает везде странные тени, то отовсюду слышны странные звуки и шорохи, а на улицу выбираются ночные животные. Несомненно, Таллиннский зоопарк ночью и днем — два совершенно разных места. Смотрите, что можно увидеть в зоопарке, когда он закрыт для посетителей.
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