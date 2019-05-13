13.05.2019, 16:58

ФОТО: Центристская партия представила кандидатов в старейшины четырех районов Таллинна

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дополнено в 17:50
rus.delfi.ee
EST 6
Keskerakond pani paika linnaosavanemad
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Keskerakond pani paika linnaosavanemad Foto: Priit Simson

Таллиннский совет Центристской партии сегодня договорился, что кандидатом на пост старейшины Ласнамяэ станет Андрес Вяэн, Хааберсти — Андре Ханимяги, Пыхья-Таллинна — Пеэтер Ярвелайд и Пирита — Тынис Лийнат.

Вяэн до сих пор работал директором службы трамвайного движения Tallinna Linnatranspordi AS.

Ярвелайд — историк права, доцент Таллиннского университета. Несколько лет работал в Казахстане.

Лийнат работает советником по развитию в районной управе Пирита.

Ханимяги — руководитель по связям с общественностью Центристской партии.

"Любой выбор требует концентрации. Старейшина района — ответственная должность. Признаюсь, было сложной найти подходящих кандидатов" — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт в интервью RusDelfi.

Примечательно, что ни в Ласнамяэ, ни в Пыхья-Таллинне старейшина не будет русскоговорящим. По словам Кылварта, выбор руководителя не должен исходить из его национальной принадлежности. "Стоит отметить, Вяэн и Ярвелайд отлично говорят по-русски", — добавил он.

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