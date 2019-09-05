ФОТО: Центристская партия должна будет выплатить государству 25 000 евро

Харьюский уездный суд утвердил на сегодняшнем заседании соглашение между прокуратурой и Центристской партией о том, что дело о скрытом финансировании партии закончится выплатой Центристской партией в доход государства 25 000 евро, еще 250 000 штрафа назначены условно.
Если в ближайшие годы Центристская партия (ЦП) не совершит новых преступлений, то условное наказание к исполнению обращено не будет.
Центристов сегодня в суде представляли Яак Ааб и Энн Ээсмаа.
В июне суд решил выделить из дела бывшего лидера ЦП Эдгара Сависаара эпизод, который касался скрытого финансирования. Хотя для Сависаара процесс завершился довольно удачно — Госсуд решил в прошлом году прекратить преследование из-за плохого состояния здоровья подсудимого - партия из-за его действий находилась "под судом".
Согласно материалам дела, истоки которого уходят в 2015 год, когда партией руководил Эдгар Сависаар, центристы обвинялись в том, что при посредничестве Пааво Петтая и Калева Калло партия получила незаконное пожерствование от НКО Хиллара Тедера. По утверждению центристов речь шла о кредите, который Тедер дал ЦП. В деле фигурирует сумма в 275 000 евро.
Позиция прокуратуры была следующей: партия может взять кредит только у кредитного учреждения и на рыночных условиях. В противном случае сделка считается запрещенным пожертвованием.
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