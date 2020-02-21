ФОТО: Центральные улицы Кристийне ко Дню независимости получили праздничное убранство

В честь Дня независимости ЭР две центральные улицы района Кристийне были украшены флагами Эстонии и города Таллинна. Праздничные инсталляции установлены на улицах Тулика и Нымме теэ.
”Украшение из флагов создает в Кристийне праздничную обстановку в преддверии 102-й годовщины независимости Эстонии. Поздравляем всех с наступающим праздником и желаем всего наилучшего”, — сказал старейшины Кристийне Яанус Рийбе.
Также управа рассказала и про концерт в честь 102-й годовщины независимости Эстонской республики.
"Состоявшийся 20-го февраля в Таллиннском центре производственного образования концерт в честь 102-й годовщины независимости Эстонской республики привлек внимание жителей не только Кристийне, но и других частей города Таллинна.
Управа Кристийне благодарит замечательных артистов Луизу Рыйвас, Алена Везико и Прийта Соотла за создание теплой и душевной атмосферы. После прекрасного концерта все гости вечера смогли угоститься вкусным тортом.
Программа мероприятия в честь Дня независимости была интересной и разнообразной, в ней каждый мог найти что-то близкое душе. Поздравляю всех с наступающим праздником!” сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
За угрозу убийства судье в Москве будут судить воронежца
«Цирк»: Немецкая фигуристка решила словесно унизить россиянок
Супруги взяли три контейнера и построили дом. Внутри он идеален