ФОТО: Бывший госпрокурор Стевен-Христо Эвестус будет руководить Vaba Lava

Согласно сегодняшнему решению совета целевого учреждения ”Vaba Lava”, с 15 апреля театральным центром ”Vaba Lava”, известным своими современными и открытыми постановками, начнет руководить бывший главный государственный прокурор Стевен-Христо Эвестус, сказано в пресс-релизе.
По словам Стевена-Христо Эвестуса, театральный центр ”Vaba Lava” является на эстонской театральной арене важной и своеобразной платформой, которая позволяет свести под одной крышей разнообразные театральные объединения и творческие идеи, а также способствует обмену знаниями и опытом на международном уровне.
”В качестве наиболее важных вызовов, связанных с новой должностью, я рассматриваю продвижение местной культурной жизни, налаживание контактов с различными общинами и их объединение при помощи общих способов самовыражения и мероприятий. Воплощению моих идей, непременно, помогут довольно хорошая осведомленность о театральной сфере, а также прежний опыт и умения, связанные с командным руководством и с постановкой и достижением целей”, — отметил он.
После ухода из прокуратуры Стевен-Христо Эвестус активно применял свои экспертные знания в области предотвращения коррупции, а также продолжает делиться своими знаниями в предприятии ”CybExer Tecnologies”, занимающемся вопросами кибербезопасности.
Председатель совета театрального центра ”Vaba Lava” Аско Талу отметил, что основными задачами Стевена-Христо Эвестуса в должности нового руководителя станут расширение деятельности театрального центра ”Vaba Lava” и усиление его влияния на культурной арене Эстонии, продвижение синергетического развития таллиннского и нарвского театральных зданий и развитие последовательного международного сотрудничества.
”Стевен-Христо Эвестус является активным поклонником театрального искусства Эстонии, который посетил множество разнообразных постановок и написал рецензии на них. Решающим фактором стал его опыт работы в качестве руководителя (управление как людьми, так и процессами), а также наличие опыта активного международного творчества и очень хорошее владение русским языком. Помимо практических умений и опыта, при принятии решения совет высоко оценил наличие у Стевена-Христо Эвестуса большого интереса к сфере культуры, что является очень важным качеством руководителя, работающего в сфере культуры”, — пояснил Талу.
В состав театрального центра ”Vaba Lava” входят здания как в Таллинне, так и в Нарве. В таллиннском здании ”Vaba Lava” осуществляется общее и стратегическое управление зданиями, а также выполняются вспомогательные функции. Кроме того, за каждым зданием закреплена своя местная команда, которая занимается вопросами повседневного администрирования и функционирования здания.
Задача театрального центра ”Vaba Lava” заключается в том, чтобы создавать благоприятные условия развития для малых театров и вольных трупп, предоставляя в их распоряжение как таллиннское, так и нарвское театральные здания и предлагая разнообразные вспомогательные услуги, а также развивать международное сотрудничество. В 2018 году общее количество посетителей таллиннского и нарвского театральных центров составило 70 341 человек, что примерно на 2 200 посещений больше, чем в 2017 году.