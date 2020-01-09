09.01.2020, 13:10
ФОТО: Бывший депутат Яанус Марранди совершил аварию
По данным Delfi, сегодня в 10:20 утра в Тюри-Аллику в Ярвамаа произошла авария.
По данным Delfi, сегодня в 10:20 утра в Тюри-Аллику в Ярвамаа произошла авария.
По имеющейся информации, бывший член Рийгикогу и социал-демократ Яанус Марранди на автомобиле Volvo попытался совершить поворот, но дорога оказалась слишком скользкой, в связи с чем машина отклонилась на встречную полосу и столкнулась с легковым авто.
К счастью, в результате столкновения никто не пострадал. Водители пришли к соглашению, и далее случаем займется страховая фирма.
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