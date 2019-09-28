ФОТО | "Было так тихо, будто надо ходить на цыпочках". Фотограф вспоминает утро после крушения парома "Эстония"

Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".

Утром 28 сентября мы приехали в порт. Люди были еще в полном неведении. В терминале царила угнетающая тишина, никто не говорил ни слова. Было ощущение, будто надо ходить на цыпочках.

Через какое-то время на кассе конторы Estline начали появляться списки спасенных людей, которые постоянно менялись.



Mõni tund hiljem hakkasid terminalis Estline'i kontori klaasseinale ilmuma päästetute nimekirjad, mis muutusid pidevalt. Foto: Rauno Volmar

К середине дня в терминал порта приехало больше близких. Вокруг до сих пор царил страх и неведение.

Pärast keskpäeva oli terminalis juba rohkem omakseid. Endiselt valitses suur hirm ja teadmatus. Mulle polnud senini kohale jõudnud õnnetuse traagika ja mastaap. Selleks ajaks olid kohale jõudnud ka Soome ajakirjanikud. Rauno Volmar

Во второй половине дня наконец начали сообщать текущую информацию и общаться с семьями пассажиров "Эстонии".

Pärastlõunal hakati ajakirjanikele jagama jooksvat infot. Laevareisijate peredega suhtles Enno Selirand, kes juhtis sadamas hingeabi tegevust. Tema seljataga seisab Rahva Hääle ajakirjanik Ain Parmas. Foto: Rauno Volmar

Многие сидели в терминале с самого утра в ожидании хоть какой-то информации о своих близких.

Paljud laevareisijate lähedased istusid terminalis alates hommikust, oodates mingitki infot omaste kohta. Foto: Rauno Volmar

Между тем списки выживших постоянно пополняются и становятся более точными.

28. septembri pärastlõuna. Päästetute nimekirjad saavad üha täpsemaks. Foto: Rauno Volmar

В терминале все больше людей, они читают списки выживших, в надежде увидеть там своих родных.

Estline’i reisiterminali saabub järjest rohkem omakseid. Lisandunud on järjekordne päästetute nimekiri, mida lähedased lootusevärinal loevad. Rauno Volmar

Спасены! Среди имен четко видно имя капитана судна Ааво Пихта, вокруг личность которого потом разгорится много споров и теорий заговоров. Изначально зачисленный в списки выживших, сейчас Пихт официально считается пропавшим без вести.

Päästetud! Laevahuku üle elanud eestlaste nimistus on selgelt kirjas: Aavo Piht. Sel hetkel ei teadnud veel keegi, mis kapten Pihti isiku ümber hiljem hakkab toimuma. Foto: Rauno Volmar

Момент неподдельного счастья среди всеобщего горя. Рене Мыттус узнал, что его беременная жена Хеле спаслась с затонувшего парома. Это был единственный счастливый момент, который мне удалось запечатлеть в тот день.