ФОТО | "Было так тихо, будто надо ходить на цыпочках". Фотограф вспоминает утро после крушения парома "Эстония"(5)
Начавший работать фотографом 25 лет назад в газете Rahva Hääl Рауно Волмар вспоминает моменты на следующее утро после крушения парома "Эстония".
Утром 28 сентября мы приехали в порт. Люди были еще в полном неведении. В терминале царила угнетающая тишина, никто не говорил ни слова. Было ощущение, будто надо ходить на цыпочках.
Через какое-то время на кассе конторы Estline начали появляться списки спасенных людей, которые постоянно менялись.
К середине дня в терминал порта приехало больше близких. Вокруг до сих пор царил страх и неведение.
Во второй половине дня наконец начали сообщать текущую информацию и общаться с семьями пассажиров "Эстонии".
Многие сидели в терминале с самого утра в ожидании хоть какой-то информации о своих близких.
Между тем списки выживших постоянно пополняются и становятся более точными.
В терминале все больше людей, они читают списки выживших, в надежде увидеть там своих родных.
Спасены! Среди имен четко видно имя капитана судна Ааво Пихта, вокруг личность которого потом разгорится много споров и теорий заговоров. Изначально зачисленный в списки выживших, сейчас Пихт официально считается пропавшим без вести.
Момент неподдельного счастья среди всеобщего горя. Рене Мыттус узнал, что его беременная жена Хеле спаслась с затонувшего парома. Это был единственный счастливый момент, который мне удалось запечатлеть в тот день.
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