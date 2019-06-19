ФОТО: Будьте осторожны! В парке Паэ видели змею

В группе "Ищу совета" в Facebook вчера появился пост о том, что в ласнамяэском парке Паэ видели змею.
"В Паэ парке. Что за змея? Желтых точек на голове нет. Примерно метр в длину и два-три сантиметра диаметр", — пишет автор поста и прилагает фотографию.
Большинство комментаторов считает, что это уж, однако некоторые все же предполагают, что это может быть гадюка.
И действительно, в Эстонии на сегодняшний день водится всего два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея в Эстонии. Ее яд не является самым опасным в мире.
Фото: "Ищу совета"
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