19.06.2019, 11:00

ФОТО: Будьте осторожны! В парке Паэ видели змею

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rus.delfi.ee
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Kevadised nastikud
Фото иллюстративное.Foto: Madis Veltman

В группе "Ищу совета" в Facebook вчера появился пост о том, что в ласнамяэском парке Паэ видели змею.

"В Паэ парке. Что за змея? Желтых точек на голове нет. Примерно метр в длину и два-три сантиметра диаметр", — пишет автор поста и прилагает фотографию.

Большинство комментаторов считает, что это уж, однако некоторые все же предполагают, что это может быть гадюка.

И действительно, в Эстонии на сегодняшний день водится всего два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея в Эстонии. Ее яд не является самым опасным в мире.

Фото: "Ищу совета"

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