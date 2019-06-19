ФОТО: Будьте осторожны! В парке Паэ видели змею

"В Паэ парке. Что за змея? Желтых точек на голове нет. Примерно метр в длину и два-три сантиметра диаметр", — пишет автор поста и прилагает фотографию.

Большинство комментаторов считает, что это уж, однако некоторые все же предполагают, что это может быть гадюка.

И действительно, в Эстонии на сегодняшний день водится всего два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный. Гадюка обыкновенная — единственная ядовитая змея в Эстонии. Ее яд не является самым опасным в мире.

Фото: "Ищу совета"