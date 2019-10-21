ФОТО | Будь видимым! В Хааберсти засверкали деревья с отражателями

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги пояснил, что с сегодняшнего дня в районе Хааберсти в Какумяэ, Вяйке-Ыйсмяэ и Астангу засверкали деревья с отражателями. Цель акции — обратить внимание на безопасность на дорогах, подчеркнуть важность и необходимость отражателя. ”В темное время года очень важно быть увиденным, деревья с отражателями предназначены, в первую очередь, для тех, у кого на данный момент ещё нет этого важного аксессуара безопасности”, — сказал старейшина и призвал всех жителей и предприятия района по возможности вешать на деревья новые отражатели.

”Быстро наступающая темнота и неблагоприятные погодные условия делают передвижение более опасным. Нас всех ждут домой целыми и невредимыми, поэтому в тёмное время года очень важно быть видимым для других участников движения”, — продолжил Ханимяги и пообещал, что запасы отражателей на деревьях будут пополняться в течение всего периода.

Молодёжный полицейский Пыхьяской префектуры Ляэне-Харьюского отделения полиции Яаника Яаласт выразила надежду, что деревья с отражателями напомнят о необходимости прикрепить к одежде этот аксессуар безопасности. Она подчеркнула, что отражатель поможет только в том случае, если он прикреплён в соответствии с нормами и находится на видном месте. ”Отражатель нужно закрепить так, чтобы он был виден со стороны проезжей части и находился на высоте автомобильных фар. Также в тёмное время года могут помочь светоотражающие жилеты или фонарик”, — добавила молодёжный полицейский.