ФОТО: Брусчатка на Ратушной площади Старого города "пошла волнами". Когда это исправят?

На запрос председателя фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Яака Юске мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил, что согласно столичной бюджетной стратегии, составление документации проекта реконструкции Ратушной площади начнется в следующем году, а строительный работы планируется провести в 2021 году.

Также планируется отметить, где на Рутшной площади раньше располагалась важня — помещение а торговой площади, где находились валовые весы. Капитальный ремонт улиц Старого города затронет улицу Пикк, Ратушную площадь, улицы Вооримехе и Нунне, а также Люхике ялг.

Стоит отметить, что осенью 2021 года как раз проходят следующие выборы в местное самоуправление.