05.07.2019, 11:30

ФОТО: Брусчатка на Ратушной площади Старого города "пошла волнами". Когда это исправят?

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rus.delfi.ee
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Tallinna Raekoja plats Foto: Madis Veltman

На Ратушной площади в Таллинне проблемы с брусчаткой — в некоторых местах она настолько просела, что площадь фактически пошла волнами, поэтому там можно не просто споткнуться, а даже упасть на неровные камни.

На запрос председателя фракции соцдемов в Таллиннском горсобрании Яака Юске мэр Таллинна Михаил Кылварт ответил, что согласно столичной бюджетной стратегии, составление документации проекта реконструкции Ратушной площади начнется в следующем году, а строительный работы планируется провести в 2021 году.

Также планируется отметить, где на Рутшной площади раньше располагалась важня — помещение а торговой площади, где находились валовые весы. Капитальный ремонт улиц Старого города затронет улицу Пикк, Ратушную площадь, улицы Вооримехе и Нунне, а также Люхике ялг.

Стоит отметить, что осенью 2021 года как раз проходят следующие выборы в местное самоуправление.

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