ФОТО | Бронзового солдата реставрируют. Работы должны завершиться к концу апреля(7)
Установленного в Таллинне на Военном кладбище Бронзового солдата реновируют. По данным Delfi, объект сдадут 30 апреля.
Установленного в Таллинне на Военном кладбище Бронзового солдата реновируют. По данным Delfi, объект сдадут 30 апреля.
Фигура временно покрыта брезентом, и вокруг нее леса. Вычищены некоторые детали, например, подпись скульптора Энна Рооса.
У Бронзового солдата каждый год 9 мая собираются тысячи русскоязычных людей, чтобы отметить там окончание Второй мировой войны. В этом году мэр Таллинна Михаил Кылварт просит не ходить туда из-за боязни коронавируса.
Реставрационные работы заказало Посольство России.
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