ФОТО | Бронзового солдата реставрируют. Работы должны завершиться к концу апреля

Фигура временно покрыта брезентом, и вокруг нее леса. Вычищены некоторые детали, например, подпись скульптора Энна Рооса.

У Бронзового солдата каждый год 9 мая собираются тысячи русскоязычных людей, чтобы отметить там окончание Второй мировой войны. В этом году мэр Таллинна Михаил Кылварт просит не ходить туда из-за боязни коронавируса.

Реставрационные работы заказало Посольство России.

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