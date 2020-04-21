21.04.2020, 17:21

ФОТО | Бронзового солдата реставрируют. Работы должны завершиться к концу апреля

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Pronkssõdur 21.04.2020 Foto: Andres Putting

Установленного в Таллинне на Военном кладбище Бронзового солдата реновируют. По данным Delfi, объект сдадут 30 апреля.

Фигура временно покрыта брезентом, и вокруг нее леса. Вычищены некоторые детали, например, подпись скульптора Энна Рооса.

У Бронзового солдата каждый год 9 мая собираются тысячи русскоязычных людей, чтобы отметить там окончание Второй мировой войны. В этом году мэр Таллинна Михаил Кылварт просит не ходить туда из-за боязни коронавируса.

Реставрационные работы заказало Посольство России.

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