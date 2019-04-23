ФОТО: Британские солдаты попотели в Батарейной тюрьме. Там будет создана выставка ”Коммунизм — это тюрьма”

"Солдаты из боевой группы королевских гусаров, расположенной в Тапа, произвели в Батарейной крепости различные работы, чтобы обеспечить техническую безопасность, очистить помещения и округу, а также сделать комплекс более доступным для будущих посетителей", — сказал пресс-секретарь боевой группы.

"У этого почти 200-летнего комплекса, относящегося к архитектурному наследию Европы, сложная и особая история. Для представляющих НАТО британских солдат это честь в сотрудничестве с эстонским партнером внести весомый вклад в сохранение данного объекта", — добавил он.

Руководитель по общественным связям и сотрудничеству Института исторической памяти Сергей Метлев сказал, что это очень знаковый проект сотрудничества. "Союзники Эстонии вносят вклад в сохранение архитектурной жемчужены и реализацию первого этапа создания Международного музея памяти жертв коммунизма. Это часть эстоно-британского сотрудничества, которое имеет долгую историю. Мы очень благодарны военным и послу Соединенного Королевства за помощь," — заявил Метлев.