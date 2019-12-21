21.12.2019, 13:07

ФОТО | Борис Джонсон прибыл в Тапа на встречу с Ратасом и военнослужащими

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Foto: Andres Putting

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже приземлился в Таллинне и прибыл в военный городок Тапа, чтобы встретиться там с военнослужащими и премьер-министром Эстонии Юри Ратасом.

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