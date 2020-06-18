ФОТО | "Большой вызов". В Рийгикогу подвели итоги весенней сессии

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что весенняя сессия была для всех большим вызовом. Парламент со своими задачами справился хорошо. ”Рийгикогу не прервал работу. Комиссии сразу смогли перейти на удаленные заседания, но пленарное заседание необходимо было проводить при физическом участии депутатов. Но теперь мы приняли закон, который позволит работать удаленно”, — сказал Пыллуаас.

По его словам, весенняя сессия запомнится активным сотрудничеством между всеми партиями. На заседаниях правления и собрания старейшин в начале кризиса обсудили, как организовать работу парламента на это время. ”Мы обсудили, какие законопроекты необходимо рассмотреть. Обсудили важность и срочность проектов. Обсудили, как вести производство и какие шаги следует предпринять. Мы хорошо справились со всеми трудностями”.

Вице-спикер Хелир-Валдор Сеэдер отметил, что эта весенняя сессия — уникальна. Он подчеркнул, что следует серьезно обдумать следующее: в дальнейшем парламент мог бы играть более важную роль при решении кризисов. ”В будущем следует обдумать, наилучшее ли это решение — давать исполнительной власти право на использование денежных средств так, как это сделано сейчас. На мой взгляд, парламент должен активнее участвовать в обсуждениях и принятии решений. Не все следует делегировать исполнительной власти. Это — повод для размышлений”, — сказал Сеэдер.

Вице-спикер Сийм Каллас сказал, что кризис был большим вызовом и для оппозиции. Партии сотрудничали. Но, по словам Калласа, оппозиции задавали вопрос — почему они не критикуют правительство. ”Но роль оппозиции не всегда заключается в отстранении правительства. Роль оппозиции — сомневаться и критиковать. И эту роль мы выполняли в рамках наших возможностей”, — сказал он. По его мнению, партии могли бы активнее сотрудничать в вопросах, касающихся проектов законов и постановлений, взгляды на которые сходятся, но все предложения оппозиции принципиально отклоняются.

Правление Рийгикогу сошлось во мнении относительно того, что наиболее серьезным вызовом во время осенней сессии станет бюджет на следующий год.