ФОТО: BLRT завершил модернизацию крупнейшего в странах Балтии плавучего дока

Док пришвартован на временной стоянке на принадлежащей концерну судостроительной верфи Western Baltija Shipbuilding. Здесь он будет ожидать ввода в эксплуатацию, намеченного на лето 2020 года. К этому времени завершится проект по расширению инфраструктуры Клайпедского порта, производственных мощностей компаний BLRT Grupp и других находящихся в порту операторов.

BLRT Grupp приобрел док в 2016 году у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории. Он будет установлен на принадлежащей концерну судоремонтной верфи Western Shipyard в Клайпеде. Док длиной 235 и шириной 45 метров является самым большим доком в Балтийских странах. Он открывает новые возможности для судовладельцев и верфи производить ремонтные и модернизационные проекты на судах типа Postpanamax, Panamax и Afrаmax.