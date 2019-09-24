24.09.2019, 11:17

ФОТО: BLRT завершил модернизацию крупнейшего в странах Балтии плавучего дока


rus.delfi.ee
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BLRT dokk Foto: BLRT

Крупнейший в регионе плавучий док для обслуживания судов типа Postpanamax, Panamax и Aframax доставлен 20 сентября в Клайпеду после завершения работ по его модернизации на судоремонтной верфи в Наантали.

Док пришвартован на временной стоянке на принадлежащей концерну судостроительной верфи Western Baltija Shipbuilding. Здесь он будет ожидать ввода в эксплуатацию, намеченного на лето 2020 года. К этому времени завершится проект по расширению инфраструктуры Клайпедского порта, производственных мощностей компаний BLRT Grupp и других находящихся в порту операторов.

BLRT Grupp приобрел док в 2016 году у верфи Adriatic Shipyard Bijela в Черногории. Он будет установлен на принадлежащей концерну судоремонтной верфи Western Shipyard в Клайпеде. Док длиной 235 и шириной 45 метров является самым большим доком в Балтийских странах. Он открывает новые возможности для судовладельцев и верфи производить ремонтные и модернизационные проекты на судах типа Postpanamax, Panamax и Afrаmax.

BLRT Grupp является одним из крупнейших промышленных концернов в регионе Балтийского моря. В состав BLRT Grupp входят три судоремонтные верфи — Tallinn Shipyard в Эстонии, Western Shiprepair в Литве и Turku Repair Yard в Финляндии.

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