ФОТО: Бизнесмен организовал благотворительный концерт для маленькой Аннабель

Предприниматель не стал раскрывать сколько удалось собрать денег. Но сказал, что счет идет на десятки тысяч евро.

Деньги для лечения Аннабели были переведены семье еще тогда, когда они были в Эстонии. Их будут поддерживать и по возвращению из США домой.

На концерте выступили группы Shanon, Põhja-Tallinn и певцы Stefan ja Jüri Homenja.

У Аннабель тяжелое и редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Стоимость лечения около 2 миллионов евро. Эти средства были собраны за несколько недель. Известно, что первые процедуры прошли успешно.