ФОТО: Бизнесмен организовал благотворительный концерт для маленькой Аннабель
Тартуский бизнесмен Марко Копп вместе с друзьями и бизнес-партнерами организовали благотворительный концерт, чтобы помочь Аннабеля, которая находится на лечении в США.
Тартуский бизнесмен Марко Копп вместе с друзьями и бизнес-партнерами организовали благотворительный концерт, чтобы помочь Аннабеля, которая находится на лечении в США.
Предприниматель не стал раскрывать сколько удалось собрать денег. Но сказал, что счет идет на десятки тысяч евро.
Деньги для лечения Аннабели были переведены семье еще тогда, когда они были в Эстонии. Их будут поддерживать и по возвращению из США домой.
На концерте выступили группы Shanon, Põhja-Tallinn и певцы Stefan ja Jüri Homenja.
У Аннабель тяжелое и редкое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Стоимость лечения около 2 миллионов евро. Эти средства были собраны за несколько недель. Известно, что первые процедуры прошли успешно.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон
Кот, который ненавидит людей и может убить оленя
Как менялась Алина Кабаева на протяжении 35 лет: фото