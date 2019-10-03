03.10.2019, 15:39

ФОТО | Банкира Айвара Рехе провожают в последний путь


rus.delfi.ee
EST
ФОТО | Банкира Айвара Рехе провожают в последний путь
Ekspress Meedia

Сегодня в Домской церкви проходит прощание с бывшим руководителем банка Айваром Рехе.

Айвар Рехе работал в руководстве банков Eesti Hoiupank и Hansapank.

С 2004 по 2006 года был гендиректором Налогового и таможенного департамента, затем председателем правления Sampo Pank, а позже - эстонского филиала Danske Bank. Являлся председателем правления Эстонского банковского союза.

Айвар Рехе умер 25 сентября. Редакция Delfi выражает соболезнования родным и близким покойного.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: