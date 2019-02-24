ФОТО: Банк Эстонии выставил на обозрение уникальные денежные знаки

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Foto: Taavi Sepp

В Музее Банка Эстонии открылась выставка ”История формирования денежных знаков ЭР”. Среди других уникальных экземпляров можно увидеть поистине редкую купюру номиналом в 5000 марок. В мире имеется всего несколько экземпляров данного денежного знака.