23.08.2019, 21:56
ФОТО | Балтийская цепь: посмотрите, где 32 года назад всё и началось
Сегодня в Таллинне в парке Хирве состоялось традиционное собрание, на котором его участники вспомнили митинг 1987 года.
Сегодня в Таллинне в парке Хирве состоялось традиционное собрание, на котором его участники вспомнили митинг 1987 года.
В ходе состоявшегося 32 года назад митинга впервые открыто было потребовано обнародовать секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, который относил Эстонию в сферу влияния СССР.
Митинг в парке Хирве считается одной из отправных точек движения к восстановлению независимости Эстонии.
Сегодня этому пакту исполняется 80 лет.
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