ФОТО | Балтийская цепь: посмотрите, где 32 года назад всё и началось

В ходе состоявшегося 32 года назад митинга впервые открыто было потребовано обнародовать секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, который относил Эстонию в сферу влияния СССР.

Митинг в парке Хирве считается одной из отправных точек движения к восстановлению независимости Эстонии.

Сегодня этому пакту исполняется 80 лет.