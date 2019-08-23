23.08.2019, 21:56

ФОТО | Балтийская цепь: посмотрите, где 32 года назад всё и началось

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Hirvepargi kõnekoosolek 23.08.2019
Galerii: 25 pilti
Hirvepargi kõnekoosolek 23.08.2019 Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Таллинне в парке Хирве состоялось традиционное собрание, на котором его участники вспомнили митинг 1987 года.

В ходе состоявшегося 32 года назад митинга впервые открыто было потребовано обнародовать секретный протокол пакта Молотова-Риббентропа, который относил Эстонию в сферу влияния СССР.

Митинг в парке Хирве считается одной из отправных точек движения к восстановлению независимости Эстонии.

Сегодня этому пакту исполняется 80 лет.

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