ФОТО | Автохлам: в Хааберсти перешли от слов к делу

Старейшина Хааберсти Андре Ханимяги сказал, что в районной управе каждый день работают над тем, чтобы освободить занятые места от автохлама и давно стоящих без движения машин: ”В Вяйке-Ыйсмяэ парковочных мест давно не хватает, поэтому жителям приходится оставлять свои автомобили в первом ряду внешнего круга на Ыйсмяэ-теэ”.

”При этом более 200 мест заняты машинами, давно стоящими без движения. Поэтому советую жителям всерьез подумать: если вы больше не используете автомобиль, разумнее будет от него избавиться, чтобы освободить парковочное место для тех, кто пользуется машиной каждый день” продолжил Ханимяги добавив, что в таком случае машины больше не будут создавать заторы на въезде во дворы, а обслуживающий транспорт сможет попасть к школам, детским садам и к людям.

Главный инспектор Муниципальной полиции Талех Гусейнов призвал жителей к сотрудничеству с муниципальной полицией. ”Если в районе найдутся еще жители, которые не могут или не хотят сами заняться своими давно стоящими без движения автомобилями, то муниципальные полицейские Хааберсти с радостью готовы помочь. Собственнику автомобиля только нужно связаться с МуПо и подписать доверенность, и мы займемся решением этого вопроса”.

”Нужно учесть, что вывоз автохлама — это процесс, который неизбежно требует времени, так и с давно стоящими машинами, на которых уже мог вырасти мох, и у которых нет действующей страховки и техосмотра”, — сказал главный инспектор и добавил, что работа по освобождению парковочных мест в Хааберсти идет каждый день.

Фото: управа Хааберсти