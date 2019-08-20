20.08.2019, 12:50
ФОТО: Автобусы, мотоциклы, автомобили — какая красота! Ретро-транспорт заполонил Вильянди
В понедельник вечером в Вильянди начались празднования, приуроченные ко Дню восстановления независимости Эстонии. В городе сделал остановку проезд ретро-транспортных средств "Балтийская цепочка 30".
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