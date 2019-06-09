ФОТО | Арнольд Рюйтель на съезде EKRE: выражения некоторых членов партии печалят меня

В настоящее время лидером партии является Март Хельме.

С приветственной речью, в которой была изрядная доля критики в адрес партии, на съезде выступил президент Эстонии Арнольд Рюйтель.

В частности, Рюйтель выразил недовольство выражениями, которые используют некоторые члены партии.

”Фразеология, используемая в СМИ некоторыми членами нашей партии, очень печалит меня”, — отметил Рюйтель.

В то же время Рюйтель считает, что, по-существу, впервые после восстановления независимости в стране появилось правительство, стоящее за суверенитет Эстонии. ”Отсюда это истерическое противостояние. Не выбирая средств пытаются расколоть действующую правительственную коалицию”, — сказал Рюйтель.

Полностью с выступлением Рюйтеля можно ознакомиться здесь.