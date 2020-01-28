ФОТО | Армянская церковь основала епархию стран Балтии

Главой епархии назначен Его Преосвященство епископ Вардан Навасардян.

26 января, в Таллинне, в Армянской Апостольской Церкви, общину святого Григория Просветителя посетили Патриарший экзарх Армянской Апостольской Церкви, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии, Преподобный Архиепископ Езрас (Нерсисян) и Предстоятель епархии стран Балтии Армянской Апостольской Церкви епископ Вардан Навасардян в сопровождении пастыря ААЦ отца Хосрова Степаняна.