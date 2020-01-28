ФОТО | Армянская церковь основала епархию стран Балтии
24 января 2020 года Священной Энцикликой Католикоса Всех Армян Гарегина Второго провозглашено основание Епархии стран Балтии Армянской Апостольской Церкви.
24 января 2020 года Священной Энцикликой Католикоса Всех Армян Гарегина Второго провозглашено основание Епархии стран Балтии Армянской Апостольской Церкви.
Главой епархии назначен Его Преосвященство епископ Вардан Навасардян.
26 января, в Таллинне, в Армянской Апостольской Церкви, общину святого Григория Просветителя посетили Патриарший экзарх Армянской Апостольской Церкви, глава Ново-Нахичеванской и Российской епархии, Преподобный Архиепископ Езрас (Нерсисян) и Предстоятель епархии стран Балтии Армянской Апостольской Церкви епископ Вардан Навасардян в сопровождении пастыря ААЦ отца Хосрова Степаняна.
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