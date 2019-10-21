ФОТО | Аптеки стали запугивать покупателей последствиями реформы

Напомним, что начиная с 1 апреля 2020 года контрольный пакет акций в аптеке и контроль над ее деятельностью должен быть у лица, имеющего образование провизора. На данный момент лишь 167 аптек отвечает требованиям аптечной реформы, а 329 аптек — нет.

Противники аптечной реформы, прежде всего крупные предприниматели сейчас играют на чувствах людей, заявляя, что с 1 апреля сотни аптек будут закрыты.

В аптеках Benu внимание покупателей привлекает своеобразный календарь, который отсчитывает дни до закрытия данной конкретной аптеки. Представленная фотография сделана в Таллинне в аптеке Benu, расположенной на Нарвском шоссе. Аналогичные календари можно увидеть и в аптеках сети Apotheka.

"Через 166 дней этой аптеке угрожает закрытие. Причиной является неудачная аптечная реформа, которые вступает в силу 1 апреля 2020 года. По той же причине придется закрыть еще почти 300 аптек. Министерство социальный дел не видит в закрытии аптеки проблемы", - говорится в надписи на календаре.