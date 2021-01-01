ФОТО | А убрать слабо? Что стало с Певческим полем после праздничной ночи?

В группе "Таллиннцы" на Facebook пользователи жалуются на мусор, оставшийся после новогодней ночи.
"Последствия новогодней ночи у Певческого поля. А убрать за собой слабо?" — написал руководитель телеканала TVN Олег Беседин в группе "Таллиннцы" и приложил к сообщению фотогалерею.
Публикуем избранные снимки и просим жителей Эстонии убирать оставленный мусор.
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