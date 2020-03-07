07.03.2020, 13:20

ФОТО: 30-летие Конгресса Эстонии отмечают концертом ”Свобода народа”


EST
Galerii: 44 pilti
Foto: Tiit Blaat

Сегодня в 12:00 в концертном зале ”Эстония” начался концерт "Rahva vabadus" (”Свобода народа”), посвященный 30-летию Конгресса Эстонии, который в марте 1990 года постановил восстановить Эстонскую республику на основании принципа правопреемственности.

Смотрите, как проходит мероприятие!

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