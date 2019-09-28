28.09.2019, 13:59

ФОТО | 25 лет трагедии: в Таллинне поминают погибших на пароме "Эстония"

 (1)
rus.delfi.ee
EST 24
Galerii: 39 pilti
Estonia laevaõnnetuses hukkunute mälestustseremoonia Katkenud Liini juures Foto: Tiit Blaat

На горке Раннавярава у памятника погибшим на пароме "Эстония" люди поминают тех 852 человек, которые потеряли свои жизни 25 лет назад в результате этой катастрофы.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: