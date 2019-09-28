ФОТО | 25 лет трагедии: в Таллинне поминают погибших на пароме "Эстония"

На горке Раннавярава у памятника погибшим на пароме "Эстония" люди поминают тех 852 человек, которые потеряли свои жизни 25 лет назад в результате этой катастрофы.
На горке Раннавярава у памятника погибшим на пароме "Эстония" люди поминают тех 852 человек, которые потеряли свои жизни 25 лет назад в результате этой катастрофы.
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