Foreign Policy: прошедшая по Европе и США волна правого популизма докатилась и до Эстонии

Несмотря на все попытки оппозиции бороться против правого популизма, один из руководителей EKRE Мартин Хельме заявил, что партия не даст сбить себя с избранного пути, отмечает издание и упоминает жест ”OK”, показанный Хельме в время принесения присяги перед вступлением на пост министра финансов.

”Меня забавляет то, что никто как бы не отдает себе отчет в том, что всё, что используют против нас, уже использовалось в США, Великобритании или Германии, — приводит слова Хельме издание. — Мы к этому готовы, и это для нас не является большим сюрпризом”.

По словам Хельме, в инструментарии EKRE есть одно оставленное без внимание средство — связь с широкими массами, с избирателями по всей стране. Начали в работу ряд медиа-платформ — интернет-странички, еженедельная радиопередача где выступает он сам и его отец (председатель партии) Март, и в рамках которой идет прямое общение с избирателями.

”Им можно рассказывать, насколько плох мейнстрим прессы или прямо, без всяких фильтров объяснять свои планы, — поясняет Хельме. — И тогда вы имеете армию людей, которые на улицах и в селах ведут разговоры со своими соседями, коллегами и членами семьи”.

Работающая в Тартуском университете исследователь протестных движений Эстонии Катрин Уба говорит, что пока еще слишком рано давать оценку — было ли движение против EKRE удачным. Если оно хочет быть таковым, его участники, по мнению Уба, должны выйти за пределы Таллинна и Тарту и вести речь непосредственно с избирателями провинции.

”Они хотят говорить о ценностях, но я не уверена, что для избирателей EKRE дело всегда в ценностях, — считает Убо. — Для того, чтобы наладить с ними связь, нужно начать разговор о повседневных делах. Это здравоохранение, качество дорог, низкие доходы в уездах, о том, что людям приходится ездить на большие расстояния, чтобы найти работу и так далее”.

”Пока Kõigi Eesti осторожно движется вперед, EKRE намерена смело продолжить мостить себе дорогу, — пишет Foreign Policy. — Покидая в прошлом месяце церемонию приведения к присяге правительства, Хельме многозначительно произнес: ”Мы никогда не сторонились хорошей драки”.