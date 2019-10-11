Фонд в защиту семьи хочет лишить денег ЛГБТ-активистов — якобы внушили девочке желание сменить пол. Минсоцдел назвал это клеветой

Вооглайд от имени SAPTK массово разослал петиции, в которых требуется, чтобы ЛГБТ-общество не получало государственное финансирование, которое в этом году достигало 96 000 евро.

Тут стоит уточнить, что общество получило эту сумму с поступающего налога на азартные игры как поддержку для своего проекта.

Вооглайд же обосновывает свои требования тем, что ЛГБТ-активисты якобы годами "обрабатывали" девочку, чтобы она сменила пол: "Теперь же длившееся годами без ведома родителей влияние зашло так далеко, что девочка ждет совершеннолетия, чтобы начать гормонную терапию без согласия родителей и подготовиться к операции по смене пола".

Он возмущается, что ЛГБТ-активисты якобы могут "обрабатывать" подростков за спиной у их родителей и "в прямом смысле слова вводить в заблуждение ложью". Вооглайд уверен, что на само деле никто не может сменить пол и это просто "калечит человека, чтобы создать иллюзию, что он сменил пол".

Министр социальных дел Танел Кийк объяснил Delfi, что в 2019 году поступления с налога на азартные игры были направлены на поддержку почти 80 проектов, а большинству денег получили проекты для инвалидов, детей и семей, а также поддержания здоровья.

Всего в 2019 году на проекты было выделено около 3,8 млн евро с налога на азартные игры, из чего Эстонское общество ЛГБТ получило 96 000 евро.

По словам Кийка, люди Эстонии ценят неизолирующее и социально справедливое государство, которое ценит каждого человека.

"Мне жаль, что данной акцией пытаются разжечь ненависть, распространяют ложь, клевету и унижают людей. Преследование меньшинств никоим образом не продвигает семейные ценности и не помогает решить настоящие вызовы в социальной и здравоохранительной сфере", — высказался Кийк.