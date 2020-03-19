Фонд Prototron поддержит начинания государства в поиске и поддержке идей для сдерживания пандемии коронавируса

”В течение последних лет формат Prototron зарекомендовал себя лет как эффективный инструмент поиска и поддержки замечательных, инновационных, умных идей. Учитывая занятость групп, работающих над новыми решениями, и чувствительность дополнительных затрат, мы уже в предыдущих раундах частично перевели деятельность на онлайн-платформу. В условиях нынешнего кризиса, вызванного COVID-19, мы полностью проводим весенний раунд Prototron 2020 в онлайн-среде, исходя из аспектов безопасности и делая конкурс удобнее для э-резидентов”, — пояснила исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

Она добавила, что проведённый в прошлые выходные при поддержке Startup Estonia онлайн-хакатон еще раз подтвердил фонду Prototron , что он работает в правильном направлении. ”Умные решения и их поддержка важны как никогда. Со своей стороны мы хотим внести свой вклад в инициативу государства и стартап-сообщества, чтобы предоставить дополнительную поддержку именно решений, направленных на смягчение последствий пандемии COVID-19. Поэтому мы автоматически рассматриваем все подобные идеи в четвертьфинале программы Prototron ”, — сказала Будковская.

”Мы хотим сохранить здоровье как участников раунда подачи заявок, так и команды Prototron. Виртуальное проведение раунда — непростая задача, однако это даёт нам новые интересные возможности ”, — отметила Будковская.