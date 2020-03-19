19.03.2020, 11:27

Фонд Prototron поддержит начинания государства в поиске и поддержке идей для сдерживания пандемии коронавируса

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Команда Prototron
Команда PrototronФото: личный архив Яны Будковской

Весенний раунд подачи заявок в первый эстонский фонд поддержки прототипирования Prototron продолжается в запланированном режиме; все процессы переведены в электронные каналы. Более того, особое внимание будет уделено идеям, направленным на уменьшение влияния вспышки коронавируса COVID-19 в области медицины, социальном секторе, промышленности, образовании и других сферах.

”В течение последних лет формат Prototron зарекомендовал себя лет как эффективный инструмент поиска и поддержки замечательных, инновационных, умных идей. Учитывая занятость групп, работающих над новыми решениями, и чувствительность дополнительных затрат, мы уже в предыдущих раундах частично перевели деятельность на онлайн-платформу. В условиях нынешнего кризиса, вызванного COVID-19, мы полностью проводим весенний раунд Prototron 2020 в онлайн-среде, исходя из аспектов безопасности и делая конкурс удобнее для э-резидентов”, — пояснила исполнительный директор Prototron Яна Будковская.

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Она добавила, что проведённый в прошлые выходные при поддержке Startup Estonia онлайн-хакатон еще раз подтвердил фонду Prototron , что он работает в правильном направлении. ”Умные решения и их поддержка важны как никогда. Со своей стороны мы хотим внести свой вклад в инициативу государства и стартап-сообщества, чтобы предоставить дополнительную поддержку именно решений, направленных на смягчение последствий пандемии COVID-19. Поэтому мы автоматически рассматриваем все подобные идеи в четвертьфинале программы Prototron ”, — сказала Будковская.

”Мы хотим сохранить здоровье как участников раунда подачи заявок, так и команды Prototron. Виртуальное проведение раунда — непростая задача, однако это даёт нам новые интересные возможности ”, — отметила Будковская.

Все участники, чьи решения помогут смягчить или преодолеть кризис, вызванный нынешней обстановкой, или возникновение проблем в будущем, получат прямой доступ в команду Prototron TOP40. На воплощение идеи Prototron выделяет до 35 000 евро, также поддерживают инвесторы и замечательные менторы, правовая помощь, опорные услуги от партнеров и возможность участвовать в программе инкубации. Подайте заявку до 25 марта по адресу www.prototron.ee.

Созданный в 2012 году при сотрудничестве Swedbank, Таллиннского научного парка Tehnopol и Технического Университета TalTech фонд Prototron на сегодняшний день профинансировал 72 инновационные идеи на общую сумму 893 000 евро; команды привлекли уже более 22 миллионов в качестве последующих инвестиций. Среди историй успеха Prototron команды Lingvist , CoModule , Feelingstream , Lumebot и другие. В рамках программы Prototron предлагает финансирование прототипирования на сумму до 35 000 евро, различные опорные услуги, правовую поддержку и программу инкубации в таллиннском инкубаторе стартапов научного парка Tehnopol. С 2020 года Prototron доступен и в Латвии.

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