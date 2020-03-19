Фонд Prototron поддержит начинания государства в поиске и поддержке идей для сдерживания пандемии коронавируса

Все участники, чьи решения помогут смягчить или преодолеть кризис, вызванный нынешней обстановкой, или возникновение проблем в будущем, получат прямой доступ в команду Prototron TOP40. На воплощение идеи Prototron выделяет до 35 000 евро, также поддерживают инвесторы и замечательные менторы, правовая помощь, опорные услуги от партнеров и возможность участвовать в программе инкубации. Подайте заявку до 25 марта по адресу www.prototron.ee.
Созданный в 2012 году при сотрудничестве Swedbank, Таллиннского научного парка Tehnopol и Технического Университета TalTech фонд Prototron на сегодняшний день профинансировал 72 инновационные идеи на общую сумму 893 000 евро; команды привлекли уже более 22 миллионов в качестве последующих инвестиций. Среди историй успеха Prototron команды Lingvist , CoModule , Feelingstream , Lumebot и другие. В рамках программы Prototron предлагает финансирование прототипирования на сумму до 35 000 евро, различные опорные услуги, правовую поддержку и программу инкубации в таллиннском инкубаторе стартапов научного парка Tehnopol. С 2020 года Prototron доступен и в Латвии.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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