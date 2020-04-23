Фонд президента ЭР принимает кандидатуры на премию за социальную работу

”Присуждая эту премию, Фонд президента республики в поддержку культуры выражает признание тем, кто замечает и защищает слабых людей. Мы ищем достойные инициативы, которые возникли на базе профессиональной или волонтерской деятельности (или даже в результате разрешения семейных проблем) и обрели последователей. Нас интересуют кандидаты, которые просто от души и с добротой выполняют свою работу. Вне зависимости от того, кто одержит победу на конкурсе, я хочу поблагодарить всех социальных работников Эстонии и остальных жителей нашей страны, которые добровольно и отзывчиво способствуют сплочению общества”, - сказала президент Кальюлайд.

Кандидатуры могут выставлять как сами соответствующие условиям конкурса частные лица и организации, так и их коллеги и партнеры по сотрудничеству. Для этого следует не позднее 12 мая (включительно) отправить на адрес vpinfo@vpk.ee обзор деятельности кандидата (не более 6000 знаков) с объяснением ее важности, результатов и влияния.

Размер премии — 5000 евро. Эту сумму предоставляет Cleveron. В прошлом году первую премию за социальную работу получил Лечебно-реабилитационный центр для больных с зависимостью при Вильяндиской больнице за работу с такими пациентами.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться здесь.