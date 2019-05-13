Фонд помощи больным раком: на каждый поступивший евро приходится три израсходованных

Среди людей, которых фонд поддерживал в марте или апреле, был, например, звукорежиссер ERR Тоомас Каур, который десятилетиями отвечал за звук в ”Актуальной камере”, 38-летний отец семейства из Вильяндимаа Райво Ныммиксаар, отец семейства с Сааремаа Отт Паакспуу, преподаватель танцев из Нарвы Надежда Сутырина, Яанус Валлау с острова Муху, мать семейства Екатерина Аго и многие другие. В последние месяцы среди нуждающихся в помощи доминируют молодые люди, родители в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие несовершеннолетних детей или даже младенцев.

Фонд участвовал в круглом столе, организованном Эстонским союзом производителей лекарств в Музее здравоохранения. Там был представлен рапорт, согласно которому в Эстонии имеются серьезные проблемы с доступностью новых лекарств от рака, в том смысле, что по сравнению с другими европейскими странами в Эстонии государство (Больничная касса) скудно компенсирует стоимость лекарств и путь лекарства с момента попадания на рынок до его добавления в список Больничной кассы может занять годы.

В марте исполнительный директор фонда Катрин Куусемяэ посещала Ракверескую реальную гимназию, чтобы рассказать детям 1А класса о фонде помощи больным раком и благотворительности. А в апреле руководитель фонда Тойво Тянавсуу встретился в Курессааре с членами НКО Сааремааское онкологическое общество.

Однажды один мужчина позвонил в фонд. Сказал, что хочет внести пожертвование. Спросил номер банковского счета фонда помощи больным раком. Он сам не жертвует, пожертвует его сосед. Собака соседа укусила его и он спросил с соседа компенсацию в размере 150 евро. Сосед признал свою ответственность и был согласен заплатить. Мужчина же попросил соседа перевести компенсацию в фонд помощи больным раком. Он не желает оставлять деньги себе.

В другой день позвонила молодая дама Маргит из Нымме. Рассказала, что несколько недель назад основала вместе со своим женихом Меэлисом дома свой маленький ”фонд помощи больным раком”. Каждый раз, когда они с Меэлисом ссорятся, они платят в этот фонд ”штраф”. Сначала тариф был 5 евро/ссора, но потом это перестало работать. ”Цену” ссоры подняли до 20 евро. Вчера вечером Маргит передала управляющему фондом помощи больным раком Тойво в центре Таллинна более 100 евро. Девушка и сама удивилась, что за короткий срок уже столько успело накопиться.

16 апреля совместно с Эстонской ассоциацией родителей больных раком детей (EVLVL) и благотворительным фондом ”День моей мечты” фонд дал старт кампании ”Утиное ралли”, которая завершится в Кадриоргском парке 8 июня большим семейным днем и ралли уточек для ванны. Фонд призывает всех людей поддержать больных раком детей и их семьи. Уточек для ралли (точнее, порядковые номера) вы можете приобрести для себя, своей семьи, рабочего коллектива или фирмы здесь: www.pardiralli.ee.

Предприятие Circle K Eesti поддерживает миссию фонда помощи больным раком уже несколько лет. С начала 2018 года предприятие и его клиенты внесли в фонд весомую сумму — почти 65 000 евро! Около половины этой суммы было передано в фонд в марте. Напоминаем, что во всех кассовых аппаратах станций Circle K в фонд помощи больным раком можно внести пожертвования разными способами: как наличными, так и банковской картой.

Теперь стоит пить кофе в кафе Carmen Cafe, потому что 10 центов с каждой чашки пойдут на поддержку больных раком. И так до конца 2019 года. Вас ждут: Carmen Cafe Rotermanni (Розени, 5), Carmen Cafe Kentmanni (Кентманни, 4) и Carmen Cafe Filmimuuseum (Пирита теэ, 64).