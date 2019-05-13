13.05.2019, 13:40

Фонд помощи больным раком: на каждый поступивший евро приходится три израсходованных


rus.delfi.ee
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Raha
RahaFoto: Tanel Meos

В марте и апреле в фонд помощи больным раком "Подаренная жизнь" поступило более 315 000 евро, помощь получили около 80 человек. В фонд помощи больным раком поступило существенно меньше денег, чем было израсходовано. Это связано с неизменно большим количеством ходатайств о помощи.

Например, на каждый евро, поступивший в качестве пожертвования в фонд в апреле, мы заплатили по три евро за медицинские счета — один пришел, три ушло. В общей сложности за два месяца фонд выделил почти полмиллиона евро на здоровье жителей Эстонии.

Март начался с выборов в Рийгикогу. Фонд собирал пожертвования вечером в день выборов на празднествах всех партий. Кроме того, пожертвования можно было сделать на торжестве ”Предприниматель года Эстонии”, юбилейных концертах Propeller 40, обеде лидеров общественного мнения Postimees, прошедшей на Таллиннском певческом поле ярмарке ремесел, на концерте ”Песни Общей Эстонии”, на ярмарке Maamess, на конференции Eesti Ekspress ”Смелость делать по-другому”, в различных торговых центрах по всей Эстонии и в других местах.

В апреле фонд собирал пожертвования в Национальной опере ”Эстония”. В перерывах на девяти представлениях публика пожертвовала около 2800 евро на поддержку больных раком.

Среди людей, которых фонд поддерживал в марте или апреле, был, например, звукорежиссер ERR Тоомас Каур, который десятилетиями отвечал за звук в ”Актуальной камере”, 38-летний отец семейства из Вильяндимаа Райво Ныммиксаар, отец семейства с Сааремаа Отт Паакспуу, преподаватель танцев из Нарвы Надежда Сутырина, Яанус Валлау с острова Муху, мать семейства Екатерина Аго и многие другие. В последние месяцы среди нуждающихся в помощи доминируют молодые люди, родители в возрасте от 30 до 40 лет, имеющие несовершеннолетних детей или даже младенцев.

Фонд участвовал в круглом столе, организованном Эстонским союзом производителей лекарств в Музее здравоохранения. Там был представлен рапорт, согласно которому в Эстонии имеются серьезные проблемы с доступностью новых лекарств от рака, в том смысле, что по сравнению с другими европейскими странами в Эстонии государство (Больничная касса) скудно компенсирует стоимость лекарств и путь лекарства с момента попадания на рынок до его добавления в список Больничной кассы может занять годы.

В марте исполнительный директор фонда Катрин Куусемяэ посещала Ракверескую реальную гимназию, чтобы рассказать детям 1А класса о фонде помощи больным раком и благотворительности. А в апреле руководитель фонда Тойво Тянавсуу встретился в Курессааре с членами НКО Сааремааское онкологическое общество.

Однажды один мужчина позвонил в фонд. Сказал, что хочет внести пожертвование. Спросил номер банковского счета фонда помощи больным раком. Он сам не жертвует, пожертвует его сосед. Собака соседа укусила его и он спросил с соседа компенсацию в размере 150 евро. Сосед признал свою ответственность и был согласен заплатить. Мужчина же попросил соседа перевести компенсацию в фонд помощи больным раком. Он не желает оставлять деньги себе.

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В другой день позвонила молодая дама Маргит из Нымме. Рассказала, что несколько недель назад основала вместе со своим женихом Меэлисом дома свой маленький ”фонд помощи больным раком”. Каждый раз, когда они с Меэлисом ссорятся, они платят в этот фонд ”штраф”. Сначала тариф был 5 евро/ссора, но потом это перестало работать. ”Цену” ссоры подняли до 20 евро. Вчера вечером Маргит передала управляющему фондом помощи больным раком Тойво в центре Таллинна более 100 евро. Девушка и сама удивилась, что за короткий срок уже столько успело накопиться.

16 апреля совместно с Эстонской ассоциацией родителей больных раком детей (EVLVL) и благотворительным фондом ”День моей мечты” фонд дал старт кампании ”Утиное ралли”, которая завершится в Кадриоргском парке 8 июня большим семейным днем и ралли уточек для ванны. Фонд призывает всех людей поддержать больных раком детей и их семьи. Уточек для ралли (точнее, порядковые номера) вы можете приобрести для себя, своей семьи, рабочего коллектива или фирмы здесь: www.pardiralli.ee.

Предприятие Circle K Eesti поддерживает миссию фонда помощи больным раком уже несколько лет. С начала 2018 года предприятие и его клиенты внесли в фонд весомую сумму — почти 65 000 евро! Около половины этой суммы было передано в фонд в марте. Напоминаем, что во всех кассовых аппаратах станций Circle K в фонд помощи больным раком можно внести пожертвования разными способами: как наличными, так и банковской картой.

Теперь стоит пить кофе в кафе Carmen Cafe, потому что 10 центов с каждой чашки пойдут на поддержку больных раком. И так до конца 2019 года. Вас ждут: Carmen Cafe Rotermanni (Розени, 5), Carmen Cafe Kentmanni (Кентманни, 4) и Carmen Cafe Filmimuuseum (Пирита теэ, 64).

Член совета фонда помощи больным раком, заслуженный профессор Тартуского университета Хеле Эвераус стала депутатом вновь избранного Рийгикогу.

После годичного перерыва стационарный ящик для пожертвований в фонд помощи больным раком снова находится в пассажирском терминале Таллиннского аэропорта.

Свечная фабрика Выхма начала кампанию по производству свечей, в ходе которой фонду помощи больным раком будет пожертвовано 15 процентов от продажной цены товаров. ”В ассортименте появится новинка — ароматическая свеча THINK PINK. С продажей этого продукта мы предлагаем возможность поддержать фонд помощи больным раком ”Подаренная жизнь”, — пишет компания. Делающие добро свечи продаются в магазине в Выхма, в интернет-магазине фабрики свечей www.valgusevabrik.ee, в магазинах Decora в Тарту и Konsum в Хаапсалу.

Ввиду исключительно большого числа поступающих в эти дни в фонд ходатайств о помощи, мы продолжаем призывать всех жителей и предприятия Эстонии поддержать борьбу больных раком за жизнь хотя бы маленьким постоянным пожертвованием. Каждый евро крайне важен и дарит кому-то надежду, дни жизни, здоровье. Постоянные пожертвования можно оформить за считанные секунды здесь: www.kingitudelu.ee/annetajale.

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