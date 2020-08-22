22.08.2020, 08:50

Фонд помощи больным раком Kingitud Elu организует большую благотворительную ярмарку пластинок


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Фонд помощи больным раком Kingitud Elu организует большую благотворительную ярмарку пластинок
pexels

Благотворительная ярмарка пластинок фонда Kingitud Elu пройдет в рамках Tallinn Music Week (Таллиннской недели музыки) в субботу, 29 августа, с 11:00 на площади Ыхтувяльяк рынка Балтийского вокзала. Ярмарка продлится до вечера или до тех пор, пока будут пластинки. Чтобы сделать доброе дело, возьмите с собой CD, DVD и виниловые пластинки, которыми вы не пользуетесь!

”Почти у всех есть дома старые оригинальные CD или DVD, а у некоторых даже есть виниловые пластинки, которые больше не нужны. Теперь можно просто избавиться от них и в то же время сделать доброе дело, пожертвовав пластинки для поддержки онкологических больных”, — сказал Тойво Тянавсуу, руководитель Фонда помощи больным раком Kingitud Elu. ”С другой стороны, мы ждем на ярмарке всех меломанов и любителей кино: достойную музыку и фильмы можно приобрести за 50 центов, 1 евро или просто за символическое пожертвование”.

Фонд призывает всех отправить свои пластинки на вторичный рынок, чтобы сделать доброе дело. Приглашаем также звукозаписывающие компании и артистов пожертвовать свою продукцию и творения для ярмарки фонда Kingitud Elu.

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Три способа пожертвовать аудио- и видеоматериалы:

Принести пластинки на рынок Балтийского вокзала 25, 26 или 27 августа с 14:00 до 17:00 (прием в зоне погрузки у входа на подземную автостоянку).

Отправить пластинки в посылочный автомат Torupilli Selver (Omniva, DPD, SmartPost: получатель посылки Vähiravifond Kingitud Elu, телефон 5276004) или в посылочный робот в центре города Раквере по адресу Vilde 6 (получатель посылки Vähiravifond Kingitud Elu, телефон 55922221)
Передать пластинки исполнительному директору Фонда помощи больным раком Kingitud Elu Катрин Куусемяэ, тел. 55922221.

Волонтеры Фонда помощи больным раком рассортируют подаренные пластинки к дню ярмарки. Все доходы от ярмарки пойдут на лечение больных раком.

NB! Приветствуются только оригинальные CD, DVD и виниловые пластинки. Пожалуйста, не отправляйте диски, которые вы записали сами.

Благотворительная ярмарка фонда Kingitud Elu откроется 29 августа в 11:00 на площади Ыхтувяльяк рынка Балтийского вокзала (в части здания со стороны Каламая). В тот же день на этой же площади будет работать традиционный TMW Plaaditurg (рынок пластинок TMW), где предложат свои товары эстонские музыкальные магазины, звукозаписывающие компании, артисты, меломаны и аудиофилы.

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