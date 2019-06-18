Фонд лечения рака проведет крупномасштабную благотворительную толоку. Примет участие и премьер-министр

Благотворительная толока стала ежегодной традицией Фонда лечения рака. В толоке вновь участвует много добровольных помощников фонда, но в этом году к ним попросили присоединиться членов Рийгикогу, министров, советников, президента и работников канцелярии, персонал Больничной кассы и т.д. Многие из них уже откликнулись на призыв. Среди неравнодушных членов Рийгикогу можно отметить Юри Яансона, Тыниса Мёльдера и Калле Паллинга.

Премьер-министр Юри Ратас будет собирать пожертвования для онкобольных 17 июня с 18 часов в торговом центре Kristiine. Министр социальных дел Танель Кийк займется сбором пожертвований в четверг, 20 июня, на Ныммеском рынке.

Фонд лечения рака ищет дополнительных добровольцев для проведения толок в ряде городов Эстонии. Информация и регистрация: info@kingitudelu.ee

Как нам можно помочь?

1) Пожертвуйте деньги на лечение матерей и отцов онлайн — даже небольшая сумма подарит кому-то надежду и шанс жить дальше: www.kingitudelu.ee/annetajale

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Luminor: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509

2) Делайте пожертвования наличными или оплачивайте их банковскими карточками на всех заправках Circle K Eesti в нашей стране.

3) 20 и 21 июня в торговых центрах крупных городов Эстонии добровольцы из Фонда лечения рака принимают пожертвования с оплатой наличными и банковскими карточками.