Фонд интеграции ждет кандидатов в преподаватели эстонского языка

Фонд интеграции ожидает кандидатов с высшим образованием, заинтересованных в преподавании эстонского языка, чей эстонский язык является их родным языком или кто владеет эстонским на уровне близком к родному языку, а также не работает преподавателем эстонского языка в общеобразовательной школе.

”Мы провели первый подобный конкурс весной 2018 года, и благодаря этому в Эстонии есть десять ярких, творческих и активных учителей эстонского языка. Наши первые учителя эстонского языка начали работать в 2018/2019 учебном году и продолжают преподавать эстонский язык в домах эстонского языка и сегодня. Дома эстонского языка теперь работают в полном объеме, и мы видим растущий интерес к изучению эстонского языка. Мы хотим разнообразить формы обучения, чтобы каждый учащийся мог найти для себя наиболее подходящую возможность обучения. Вот почему мы планируем подготовить еще пять учителей для домов языка и пять внештатных учителей, которые смогут работать и в других учреждениях языкового обучения”, — сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар. ”В сотрудничестве с Тартуским университетом мы будем обучать как нынешних учителей домов эстонского языка, так и будущих, чтобы поддержать резерв квалифицированных преподавателей эстонского языка”, — добавила Ирене Кяосаар.

Кандидаты в учителя эстонского языка, отобранные в результате конкурса, пройдут программу обучения Тартуского университета, которая состоится в период с августа по декабрь 2020 года. Осенью этого года три прошедших обучение учителя эстонского языка будут иметь возможность работать в нарвском доме эстонского языка и два — в таллиннском доме эстонского языка, а остальные пять останутся внештатными учителями эстонского языка и могут присоединиться к другим организациям по обучению языку.

Подать заявку на конкурс можно до 18 мая. Объявление о конкурсе доступно на домашней странице Фонда интеграции.



Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.