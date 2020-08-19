Фонд интеграции ждет идей для проведения мероприятий по сотрудничеству в области интеграции

”Общение и сотрудничество между различными группами общества и, как следствие, общие ценности являются неотъемлемой частью интеграции. В сотрудничестве с несколькими партнерами мы уже несколько лет занимаемся организацией мероприятий и проектов, направленных на установление контактов между разными сообществами и поиски общего языка. Цель сбора идей — предоставить каждому, кто хочет внести свой вклад в интеграцию, возможность предложить новые идеи и подходы для развития сотрудничества и совместных общественных мероприятий”, — сказала руководитель сферы мероприятий по сотрудничеству Фонда интеграции Людмила Пеусса. ”Особенность сбора идей заключается в том, что помимо опытных руководителей проектов мы ожидаем участия и активных молодых людей, которые еще не имеют опыта управления проектами, но которые хотят внести свой вклад в интеграционные мероприятия и организовать проекты, ориентированные на молодежь. Со своей стороны мы готовы оказать поддержку в планировании и реализации мероприятий”, — добавила Людмила Пеусса.

Фонд интеграции ждет идей, которые будут реализованы с 19.10.2020 до 30.04.2021. Бюджет сбора идей составляет в общей сложности 50 000 евро, в том числе 10 000 евро предназначены для инициатив, представленных молодыми людьми, которые также направлены на молодых людей. Общая стоимость одного проекта может быть максимально 4900 евро, а для молодежных инициатив максимальная стоимость мероприятий не может превышать 2000 евро.

Срок предоставления описаний идей — 11 сентября 2020 года. Дигитально подписанные идеи нужно отправить на адрес электронной почты taotlus@integratsioon.ee. Руководство и форма для подачи идей доступны на сайте Фонда интеграции https://integratsioon.ee/ideekorje-loimumisalaste-koostootegevuste-korraldamiseks.

Дополнительная информация об участии в сборе идей будет доступна на инфочасах, которые пройдут 31 августа в 13.00 и 2 сентября в 15.00 (на эстонском языке) на платформе Zoom.

Зарегистрироваться на инфочас можно по адресу ljudmila.peussa@integratsioon.ee. Более подробная информация будет отправлена зарегистрировавшимся участникам мероприятия.