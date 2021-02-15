Фонд интеграции ждет идей для проведения интеграционных мероприятий

”Общение и сотрудничество между различными группами общества и, как следствие, общие ценности являются неотъемлемой частью интеграции. В сотрудничестве с несколькими партнерами мы уже несколько лет занимаемся организацией мероприятий и проектов, направленных на установление контактов между разными сообществами и поиск общего языка. Цель сбора идей — предоставить каждому, кто хочет внести свой вклад в интеграцию, возможность предложить новые идеи и подходы для развития сотрудничества и проведения совместных общественных мероприятий”, — сказала руководитель сферы мероприятий по сотрудничеству Фонда интеграции Людмила Пеусса.

Фонд интеграции ждет идей, которые будут реализованы с 01.05.2021 до 31.12.2021. Бюджет сбора идей составляет в общей сложности 60 000 евро. Общая стоимость одного проекта может быть максимально 4900 евро.

Срок предоставления описаний идей — 15 марта 2021 года. Дигитально подписанные идеи нужно отправить на адрес электронной почты taotlus@integratsioon.ee. Руководство и форма для подачи идей доступны на сайте Фонда интеграции ЗДЕСЬ.

Дополнительная информация об участии в сборе идей будет доступна на инфочасах, которые пройдут 3 марта в 15:00 (на эстонском языке) и 4 марта в 15:00 (на русском языке) на платформе Zoom.

Зарегистрироваться на инфочас можно ЗДЕСЬ. Более подробная информация будет отправлена зарегистрировавшимся участникам мероприятия.

В прошлом году из представленных идей было отобрано 13, их общий бюджет составил 49 047,64 евро. В числе выбранных идей были, например, серия мероприятий в шести городах ”Моя, Твоя, Наша история”, молодежный форум ”Молодежь, принимающая решение, меняет будущее/расстановку местной политики”, молодежный медиа-хакатон в Таллинне, анимационный хакатон в Тартуском музее игрушек, мастерские в Ида-Вирумаа Йыхвиского концертного дома и пярнуского театра ”Эндла” в рамках совместного проекта ”Создадим театр вместе”, продвижение работы профессиональной общины молодежных работников в Нарвском колледже Тартуского университета, постановка спектакля форум-театра на конференции ”Учитель — тоже человек!”, создание детского преставления в сотрудничестве семейного театра ”Flying cow” и цирковой труппы, а также организация молодежного лагеря в Нарва-Йыэсуу.