Фонд интеграции запускает программу практики для неэстоноязычных студентов

”В государственном секторе, как и на рынке труда в целом, все больше внимания уделяется диверсификации рабочей силы. Более высокая доля сотрудников других национальностей в государственном секторе помогает формировать политику, которая затрагивает разные целевые группы и в то же время больше учитывает социально-культурные особенности разных людей”, — сказала Пирет Хартман, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия. ”По состоянию на прошлый год, согласно отчету госслужбы, в государственных учреждениях работают 10,3% сотрудников других национальностей, при этом в министерствах — только 2,8%. Именно поэтому программа ориентирована в основном на повышение привлекательности министерства в качестве будущего места работы среди молодежи”, — добавила Пирет Хартман.

В рамках программы были организованы содержательные и подробно знакомящие с работой госсектора предложения по прохождению практики, затрагивающие вопросы найма и уголовной политики, юстиции, ориентированной на детей, а также гражданского общества и трудовой занятости. Например, практика Министерства образования и науки охватывает международные отношения в сфере образования, науки и молодежной политики. Задача практиканта — обозначить текущую ситуацию, наладить контакты и найти новые места и темы для сотрудничества, оценить потенциал их реализации в интересующих Эстонию сферах.

Особенностью программы практики является то, что помимо прохождения практики практиканты получают возможность участвовать в курсах по саморазвитию, которые помогают лучше подготовиться к будущей карьере. Организаторы практики могут принимать участие в семинарах по разработке пути практик, которые затрагивают, среди прочего, вопросы разнообразия в рабочем коллективе.

Формат практики предусматривает как командную работу, так и работу, выполняемую самостоятельно, с максимальным вовлечением практиканта в повседневную организацию работы учреждения. Исходя из потребностей практикантов, существует возможность договориться о гибком рабочем времени, а также удаленной работе. Подать заявку могут студенты из разных областей, для которых родным языком не является эстонский. Предпосылками являются очень хорошее знание эстонского языка, интерес к сфере, проактивная позиция и готовность к увлекательным испытаниям.