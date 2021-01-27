Фонд интеграции предлагает изучающим эстонский язык практику общения

”Программа Keelesõber началась весной прошлого года и объединила 885 человек с целью изучения и практики эстонского языка. 410 волонтеров-менторов помогали 475 изучающим эстонский язык улучшать навыки устной речи с помощью виртуального общения. Регулярное общение на эстонском языке помогло многим изучающим язык пополнить свой словарный запас и преодолеть языковой барьер. Положительные отзывы участников вдохновили нас продолжить программу и в этом году”, — сказала руководитель программы Keelesõber, координатор сотрудничества таллиннского дома эстонского языка Фонда интеграции Аве Ландрат.

К участию в программе Keelesõber приглашаются изучающие язык, которые уже говорят по-эстонски как минимум на начальном уровне и желают получить дополнительную практику устного эстонского языка.

Зарегистрироваться для участия в программе Keelesõber можно на сайте Фонда интеграции, заполнив регистрационную форму.

Фонд интеграции также ожидает, что к программе присоединятся и новые менторы, родным языком которых является эстонский или которые говорят на эстонском языке на уровне родного. Задача наставника-волонтера по эстонскому языку — общаться при помощи подходящих электронных каналов с изучающими эстонский язык на различные жизненные темы 1-2 раза в неделю. Предыдущий опыт преподавания не требуется.

Руководители программы Keelesõber Фонда интеграции собирают данные как об изучающих язык, так и о менторах, помогают им установить контакт и направляют их в выборе форматов беседы и проведении бесед.