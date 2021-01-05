Фонд интеграции поддержит проекты по сохранению и развитию культуры национальных меньшинств

”Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры”, — пояснила руководитель сферы культурного многообразия Фонда интеграции Кристина Пиргоп.
Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки — 6000 евро.
Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.
”Несмотря на сложную ситуацию в связи с распространением коронавируса, большая часть проектов, на осуществление которых мы выделили поддержку в прошлом году, была успешно осуществлена. От поддержки отказалось четверо ходатайствующих, и эти средства мы направили на поддержку трех следующих в списке результативности проектов”, — отметила Кристина Пиргоп. ”В числе получивших в прошлом году поддержку проектов были, например, Этноярмарка и XXXII Форум Объединения народов Эстонии, а также мероприятия в честь 30-летия Таллиннского марийского общества, 30-летия Чувашского культурного общества и 25-летия некоммерческого объединения ”Былина””, — добавила Кристина Пиргоп.
Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.
Ходатайства о получении поддержки необходимо представить посредством инфосистемы Министерства культуры здесь.
Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.
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