Фонд интеграции поддержит проекты по сохранению и развитию культуры национальных меньшинств

”Ходатайствовать можно, например, о выделении поддержки для организации мероприятий, знакомящих общественность с культурой национальных меньшинств, для издания материалов об их культурном наследии, для развития сотрудничества с обществами эстонской культуры, а также для вовлечения молодежи в деятельность обществ культуры”, — пояснила руководитель сферы национальных меньшинств Фонда интеграции Кристина Пиргоп.

Бюджет конкурса составляет 75 500 евро. Максимальная сумма поддержки — 6000 евро.

Ходатайства о получении поддержки могут представить зарегистрированные в Эстонии некоммерческие объединения, чья деятельность, согласно уставу, связана с сохранением и развитием культуры национальных меньшинств.

”В прошлом году мы выделили поддержку 20 проектам. В их числе было, например, создание совместного музыкального альбома эстонско-украинского фолк-рок-ансамбля ”Свята Ватра” и украинского фольклорного ансамбля ”Журба”, а также издание семи детских учебных книг о крупнейших проживающих в Эстонии национальных меньшинствах: русских, белорусах, украинцах, финнах, евреях, немцах и татарах. Помимо этого, было организовано и несколько фестивалей и прочих общественных мероприятий, знакомящих с культурой национальных меньшинств”, — сказала Кристина Пиргоп.

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.