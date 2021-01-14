Фонд интеграции поддержит интеграционные проекты в области культуры и спорта

Фонд интеграции объявил тур подачи ходатайств о получении поддержки для организации проектов в области культуры и спорта, направленных на налаживание контактов, общения и вовлечения представителей разных культур. Ходатайства о получении поддержки могут представить действующие в Эстонии юридические лица и подразделения местных самоуправлений до 11 февраля.
Бюджет конкурса составляет 89 577 евро. Минимальная сумма поддержки – 1000 евро, максимальная – 10 000 евро.
«Совместные мероприятия помогают представителям разных культур найти общий язык, лучше узнать и понять друг друга, сближают и создают общее культурное пространство. Вместе пережитые эмоции и полученные впечатления в спорте и культуре вдохновляют людей больше между собой общаться и налаживать тесные контакты», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Кристина Пиргоп.
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