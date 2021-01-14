Фонд интеграции поддержит интеграционные проекты в области культуры и спорта

Бюджет конкурса составляет 89 577 евро. Минимальная сумма поддержки – 1000 евро, максимальная – 10 000 евро.

«Совместные мероприятия помогают представителям разных культур найти общий язык, лучше узнать и понять друг друга, сближают и создают общее культурное пространство. Вместе пережитые эмоции и полученные впечатления в спорте и культуре вдохновляют людей больше между собой общаться и налаживать тесные контакты», – сказала руководитель сферы культурного многообразия Кристина Пиргоп.

Проекты в области культуры и спорта, на которые будет выделена поддержка, должны предлагать представителям разных культур возможность участия в совместной деятельности, налаживания долговременного сотрудничества и большего участия в культурном и информационном пространстве Эстонии. Более подробная информация об условиях конкурса приведена на домашней странице Фонда интеграции.

Проведение конкурса финансирует Министерство культуры.